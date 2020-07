Jonathan Arledge (ex-Cholet), nouveau pensionnaire de la ligue canadienne en provenance de France

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Simon Godet

À Cholet, Jonathan Arledge (2,05m, 28 ans) a vécu une saison compliquée, entre un apport individuel bien en deçà des espérances et une interruption prématurée du fait de la pandémie. Pour se remettre en forme, l'ailier fort américain rejoint les Guelph Nighthawks avec qui il va prendre part au championnat canadien qui se tient cet été.

@BigelowFlooring SIGNING ALERT!



We’ve penned F Jon Arledge. The @ODU alumni has played professionally in , & . Arledge spent the past season with Cholet Basket of the Pro A Jeep Elite League, averaging 4.4RBS & 8.2PPG over 25 games.#TakeFlight | #OurGame pic.twitter.com/XNtVrVL1g3 — Guelph Nighthawks (@GNighthawks) July 4, 2020

Thomas Scrubb, Kaza Kajami-Keane, Johnny Berhanemeskel, Briante Weber et maintenant Jonathan Arledge. Nombreux sont les (ex-)pensionnaires du championnat de France a s'exiler au Canada le temps d'un été, histoire de reprendre la compétition et revenir en forme par la suite. En ce qui concerne l'ancien choletais, il sort d'une saison décevante, au cours de laquelle il n'a apporté que 8,2 points et 4,4 rebonds pour 8,8 d'évaluation de moyenne sur 25 rencontres de Jeep Élite. Avant cela, il a été formé au sein des Universités de George Mason et Old Dominion, avant de passer professionnel en 2015. Depuis, il a joué en Suisse, en deuxième division italienne, en Lettonie et donc, en France.

Pour rappel, la saison 2020 de cette fameuse CEBL (Canadian Elite Basketball League), va tout de même être raccourcie et va se jouer sur un lieu unique, au Centre Meridian de St.Catharines, en Ontario. Le but étant d'assurer la sécurité des personnes concernées par l'événement.