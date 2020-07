Jonathan Augustin-Fairell, champion de France Pro B 2018, signe à Porto

Champion de France Pro B avec l'ADA Blois en 2017/18, Jonathan Augustin-Fairell (2,01 m, 27 ans) a signé au FC Porto (Futebol Clube do Porto), club omnisport évoluant en LPB, soit le plus haut niveau du championnat portugais.

Gratitude for what the game of basketball has given and places it has taken me. Iron sharpens iron. FC Porto, I’m looking forward to having an unbelievable season, to the fans and community thank you for embracing me. pic.twitter.com/0JOIAVCQHJ