Jonathan Augustin-Fairell, un champion de Pro B en République dominicaine

Si son nom n'était pas écarté au cœur de l'été pour revenir tenir le poste 5 à Fos-Provence, Jonathan Augustin-Fairell va finalement évoluer bien loin de la Betclic ÉLITE. Le double champion de France Pro B (avec Blois en 2018 et les BYers en 2021) s'est engagé avec le club dominicain de La Villa.

Jonathan Fairell, a 2x ProB Champion in France with Blois and Fos, signed a short-term agreement in the Dominican Republic with club La Villa. He has a free out throughout the duration of the agreement.