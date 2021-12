Jonathan Dogbo signe en Arabie saoudite

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : IRIBF

Déjà auteur de l'un des parcours les plus atypiques du basket français avec des passages en Irlande, Slovaquie, Macédoine, Angleterre et Iran, Jonathan Dogbo (1,94 m, 30 ans) va encore partir à la découverte d'une terre largement inexplorée par les basketteurs tricolores. Le poste 2-3 originaire de Villeneuve-la-Garenne a pris la direction de l'Arabie Saoudite où il s'est engagé avec Duba Club, actuel avant-dernier du championnat.

L'ancien cadet de Charleville-Mézières n'a plus joué depuis le printemps 2020 et ses dix rencontres à Ispahan avant le confinement (20 points à 45%, 5,4 rebonds et 2 passes décisives). Il nous avait raconté cette expérience marquante dans un entretien consacré à sa carrière de nomade, à relire ici.