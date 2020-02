Jonathan Fairell va découvrir l'Argentine

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Bien connu dans l'antichambre pour avoir défendu les couleurs de Rouen, Blois et Denain (12,8 points à 56% et 6,5 rebonds pour 14,8 d'évaluation en 72 rencontres), non sans avoir essayé de se faire une place en Jeep ÉLITE au travers d'une expérience écourtée à Cholet (6,7 d'évaluation en 7 matchs) en début de saison dernière après avoir dépanné à la JDA Dijon lors des playoffs 2018, Jonathan Augustin-Fairell (2,01 m, 26 ans) donne une nouvelle orientation à la carrière.

Après n'avoir évolué qu'en Europe jusque-là au cours de sa carrière professionnelle, le champion de France Pro B 2018(avec l'ADA Blois) a accepté l'offre d'Obras, un club de Buenos Aires actuellement classé à la onzième place du championnat argentin. L'intérieur floridien a quitté Bruxelles (10,7 points à 54% et 6,7 rebonds en 20 matchs toutes compétitions confondues) dans la foulée de son ex-entraîneur Serge Crevecoeur, parti lui à la rescousse de Gravelines-Dunkerque.