Jonathan Kazadi finit en triple-double avec la Suisse

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Les matchs de qualification à l'EuroBasket 2021 masculin ont démarré ce jeudi. Parmi les résultats de la journée, la Suisse a perdu en Géorgie 96 à 86 après prolongation. Face à Giorgi Shermadini (16 points, 13 rebonds et 4 passes décisives) et Thaddus McFadden (18 points, 7 rebonds et 6 passes décisives), l'arrière de Lille Jonathan Kazudi a fini en triple-double (22 points à 9/20 aux tirs, 10 rebonds et 10 passes décisives pour 30 d'évaluation en 36 minutes). Une grosse performance qui n'a pas suffi pour l'emporter.