Jonathan Rousselle : "C'est la moins bonne saison depuis que je suis en Espagne"

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo A Arrizabalaga

Depuis 2019, Jonathan Rousselle (1,91 m, 32 ans) évolue à Bilbao. Le meneur est même devenu le capitaine du club basque, qui a compté jusqu'à trois joueurs français cette saison (lui, Valentin Bigote et Damien Inglis). Mais sa saison n'a pas été des plus simple, aussi bien collectivement qu'individuellement. Avant la victoire de ce mercredi contre le Real Madrid, l'ancien joueur de Gravelines-Dunkerque, Cholet ou encore Limoges en a donné les raisons dans une entrevue donnée à Ouest-France :

"C’est une saison galère car je me blesse en avril 2021 (tendinite au tendon d’Achille, avec une inflammation de la bourse rétro malléolaire située à l’arrière du pied, ndlr) je me fais opérer pendant l’été donc je ne fais pas de pré-saison. Je reprends fin septembre pour le premier match de championnat : je suis vite rétabli mais je suis encore emprunté car c’était ma première blessure en carrière. Je reviens petit à petit, je retrouve mon niveau et je me casse le poignet contre Baskonia en décembre et j’en prends pour un bon mois. En termes de rythme et de sensation, ça a été compliqué. L’équipe gagne ses matches au moment où je reviens, donc il faut trouver le bon rythme et ne pas perturber le collectif en place. Ça a été une saison particulière et là je suis physiquement au top. J’ai envie de bien finir et d’atteindre mes objectifs le plus rapidement. C’est la moins bonne saison depuis que je suis en Espagne."

Quant à l'avenir proche, il ne devrait plus s'écrire à Bilbao. Il se voit continuer dans un projet où on compte sur lui en Espagne, où il adore le mode de vie et le championnat, ou en France. S'il venait à y revenir, ce ne serait pas avec "un boulet au pied".

"C’est ma dernière année de contrat à Bilbao et on n’a pas entamé de discussion avec Bilbao, ni de près, ni de loin. Je serai donc libre en fin de saison, ce sera un été charnière. Je peux me tromper complètement mais je pense que le cycle va se finir. Dans le sport, tout peut aller très vite, je peux finir fort la saison, me blesser.. mais le fait est que je n’ai pas de contrat pour la saison prochaine. Je serai attentif et ouvert à tout, à ce qu’on me proposera en Espagne ou en France."

A 7 journées de la fin de la saison régulière, Bilbao est 11e avec 13 victoires en 28 matches. Jonathan Rousselle tourne à 5,7 points à 42,2% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 2 passes décisives en 17 minutes.