Jonathan Rousselle : "J'aimerais rester longtemps à Bilbao"

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Capitaine exemplaire de Bilbao, Jonathan Rousselle se plaît plutôt bien sur la Côte basque. À tel point que le natif de Seclin, arrivé la saison dernière après un exercice compliqué au Limoges CSP, aimerait bien s'y installer sur le long terme. "J'aimerais rester longtemps à Bilbao", a-t-il lâché en fin de conférence de presse, en espagnol, ce mercredi 20 janvier.

"Confiant pour inverser la dynamique"

Malgré des débuts collectifs compliqués (17e de Liga Endesa, avec 4 victoires et 15 défaites), l'ancien meneur de Cholet Basket croit en la capacité de rebond de son équipe. "Il faut que l'on gagne des matchs et que l'on trouve des solutions à nos problèmes. On en a besoin. L'équipe n'est pas dans sa meilleure phase mais on se bat. L'ambiance est bonne. On est confiant pour inverser la dynamique." Davantage responsabilisé, le Nordiste donne pour le moment pleine satisfaction à son coach, Alex Mumbru (11,2 points à 46,7% de réussite aux tirs, 2,4 rebonds et 4,9 passes décisives pour 12,6 d'évaluation en 18 matchs de Liga Endesa.

"À sa manière, chaque joueur est important, rappelle-il. Nous pouvons rivaliser avec n'importe qui. Le meilleur exemple est notre match contre le Real Madrid à domicile (défaite 85-83). Notre confiance n'est peut-être pas forte, mais nous avons confiance en notre travail. Il faut qu'on gagne."

À commencer par Saragosse samedi (20h45) avant de jouer la qualification en Basketball Champions League, contre le Pinar Karsiyaka, mercredi (18h30).