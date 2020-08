Jonathan Rousselle promu capitaine de Bilbao

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Bilbao

C'est avec le rôle de capitaine que l'international français Jonathan Rousselle (1,91 m, 30 ans) fera son retour à la Meilleraie, le 5 janvier prochain en Basketball Champions League (BCL). Réputé pour ses qualités humaines, le Nordiste avait déjà été nommé capitaine à Cholet Basket et au Limoge CSP.

« C'est un grand honneur pour moi d'être le nouveau capitaine de Bilbao, a-t-il déclaré en espagnol, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club. J'essaierai d'être à la hauteur de cette grande responsabilité. »

Prolongé d'un an par l'irrésistible promu basque (5e sur 18 à l'arrêt du championnat), il nous confiait être parfaitement épanoui et veut s'inscrire dans la durée à Bilbao, comme partout où il est passé. Pour sa première expérience à l'étranger au sortir d'une saison difficile au CSP, il valait 7,6 points à 38,4% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 3,9 passes décisives en 22 minutes en Liga Endesa.