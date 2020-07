Jordan Taylor privilégie le Japon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Un temps proche de rester à l'ASVEL puis courtisé par d'autres clubs français comme Bourg-en-Bresse, Jordan Taylor (30 ans) devrait finalement donner une nouvelle orientation à sa carrière. Présent sans discontinuer en Europe depuis ses premiers pas professionnels en 2012, l'ancien meneur de Limoges serait actuellement enclin à partir à la découverte du Japon. Une information livrée par Sportando, que nous sommes en mesure de confirmer.

Une preuve que la B-League dispose de plus en plus de moyens et se montre capable de piocher parmi les meilleurs éléments européens. Outre Jordan Taylor, DeShaun Thomas − qui ne rejoindra finalement pas Vitoria − songerait sérieusement à partir au Japon, direction les Tokyo Alvark de Luka Pavicevic.