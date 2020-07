Joueur de Cholet la saison passée, Jonathan Arledge rejoint le Peristeri Athènes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Simon Godet

Découvert en Jeep ELITE du côté de Cholet Basket la saison dernière, le big man Américain Jonathan Arledge (2,05 m, 28 ans), actuellement dans la ligue d'été canadienn, chez les Guelph NightHawks, vient de donner son accord au club de Peristeri Athènes pour la saison prochaine.

Η ΚΑΕ #Peristeriwinmasters ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον αθλητή Τζόναθαν Άρλετζ (29 χρ., 2,08). Ο Αμερικανός φόργουορντ - σέντερ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή των ψηλών των «κυανοκιτρίνων»! #TogetherWeFly https://t.co/qmLZWjfkeb — Peristeri B.C. (@peristeribc) July 22, 2020

Troisième du classement la saison écoulée, Peristeri évoluera en Ligue des Champions la saison prochaine et croisera la route de Strasbourg dans le groupe A. Une formation grecque aux accents LNB puisque Steven Gray (ex-Dijon et Gravelines) et Terran Petteway (ex-Nanterre) seront présents dans l'effectif grec la saison prochaine.

Jonathan Arledge tournait à 8,2 points à 40,6% de réussite au tirs, 4,4 rebonds et 0,9 passe décisive pour 8,8 d'évaluation avec Cholet. Formé à l'Université de George Mason entre 2010 et 2014 puis à Old Dominion pour sa dernière année, le natif de Washington D.C. a par la suite jouer en Suisse au BC Boncourt, deux saisons en Serie A2 italienne à Latina Basket puis à UCC Piacenza, à Ventspils en Lettonie et donc la saison passée au CB.