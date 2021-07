Juancho Hernangomez dans les 12 joueurs espagnols sélectionnés pour les JO de Tokyo

À L'ÉTRANGER

Le sélectionneur espagnol, Sergio Scariolo, a finalement convoqué Juancho Hernangomez pour les Jeux olympiques de Tokyo. L'ailier de Minnesota est présent dans la liste des douze joueurs annoncés dans un communiqué par la Fédération de basket espagnole, au lendemain de la défaite (83-76) face aux Etats-Unis.

OFICIAL | Estos son los jugadores que disputarán los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020#LaFamilia #SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) July 19, 2021

Blessé à l'épaule lors du premier de préparation de la Roja face à la France, le 8 juillet, l'ancien ailier shooteur de Denver, a reçu le double feu vert des médecins de la sélection espagnole et du staff médical de sa franchise NBA. Pour le reste, le tacticien espagnol a décidé de s'appuyer sur une majorité de joueurs présents au dernier Mondial en Chine, remporté par l'Espagne. Sept des douze joueurs seront présents. Auxquels se sont rajoutés le légendaire Pau Gasol (41 ans), triple champion d'Europe, double vice-champion olympique, qui disputera sa cinquième olympiade (record égalé), le génial Sergio Rodriguez, le feu-follet Alex Abrines et les deux révélations de la préparation, la relève Alberto Abalde et Usman Garuba.

Les Espagnols affronteront le Japon, lundi 26 juillet à 14 h (h.f).

L'effectif espagnol pour les JO 2021 :