Julian Gamble quitte l'Italie en accord avec la Virtus Bologne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroCup

Souvent en accord avec leur employeur, les joueurs étasunien quittent un à un l'Italie. Cette fois, c'est le pivot de la Virtus Bologne (adversaire de Monaco en quart de finale de l'EuroCup) Julian Gamble (2,08 m, 30 an) qui est rentré au Pays de l'Oncle Sam.

L'ancien joueur de Saint-Vallier, l'ASVEL et Nanterre tourne à 11,6 points à 65% de réussite aux tirs, 5,6 rebonds et 0,9 contre en 21 minutes après 36 matchs de championnat italien et EuroCup.