Julie Barennes nommée sélectionneuse des Pays-Bas

Nommée coach de la saison 2019-2020 en EuroCup, championne de France en 2021 avec Basket Landes, Julie Barennes (35 ans) a une très belle cote en France mais pas seulement. La technicienne vient d'être nommée sélectionneuse de l'équipe nationale féminine des Pays-Bas. Son objectif est de qualifier la sélection néerlandaise pour l'EuroBasket 2023, ce qui serait une première depuis 1989.

"J'ai été honnêtement surpris lorsque votre directeur technique Patrick Kathmann m'a approché, car je n'avais aucun projet ni désir immédiat de devenir l'entraîneur des Orange Lions. J'ai pris le temps de regarder certains matchs et j'étais très content de l'enthousiasme de l'équipe. C'est un grand défi pour l'Association néerlandaise de basket-ball et pour moi. J'aime les défis. Je ne vais pas mentir, je ne connaissais pas grand-chose au basket féminin néerlandais, je connaissais quelques joueuses, c'est tout. Je suis donc allé regarder les matchs néerlandais et suivre les joueurs de la sélection nationale. Parler néerlandais n'est pas encore possible, mais je m'entraîne dur. Notre objectif est simple et difficile à la fois : se qualifier pour le Championnat d'Europe en 2023, s'amuser ensemble et jouer au basket attrayant."