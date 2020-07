Jure Škifić passe de Saint-Chamond à Krka

Après une première saison en France, du côté de Saint-Chamond en Pro B, Jure Škifić (2,02 m, 31 ans) prend la direction de la Slovénie. Le Croate va s'engager pour le club de Krka. Passé par la Russie, la Pologne, Chypre et donc la France, l'ex-intérieur du SCBVG va découvrir un nouveau pays. Avec Saint-Chamond, il tournait à 11,7 points à 44,6% de réussite aux tirs, 4,9 rebonds, 1,7 passe décisive et 3 fautes provoquées pour 11,8 d'évaluation en 24 minutes.

Krka is in advanced talks with Jure Škifić, a source told me.

Croatian played for Saint-Chamond last season, averaging 11,7 points and 4,9 rebounds per game.