Justin Cobbs obtient un passeport monténégrin et va affronter la France la semaine prochaine

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroCup

Joueur du Buducnost Podgorica depuis l'été 2019, le meneur américain Justin Cobbs (1,91 m, 28 ans) vient d'obtenir un passeport monténégrin. En compagnie du meneur de la JL Bourg Ognjen Carapic, il figure dans la présélection qui affrontera l'équipe de France lundi prochain à Mouilleron-le-Captif dans le cadre des qualifications pour l'EuroBasket 2021.

Justin Cobbs a joué deux saisons en France, à Gravelines-Dunkerque en 2016/17 puis au Mans en 2017/18. Il a remporté le titre de champion de France en 2018 avec le MSB.

Dans notre dossier publié en août 2017 sur les passeports de complaisance donnée aux joueurs américains, Danilo Mitrovic, le directeur de la sélection monténégrine, nous avait expliqué pourquoi le Monténégro faisait systématiquement appel à des meneurs étrangers.

"Notre équipe est particulièrement vulnérable à l'extérieur, alors que nous avons d'excellents joueurs dans la raquette. C'est pourquoi que, dès la naissance de l'équipe nationale du Monténégro, nous avons décidé que nous ferons appel à un joueur naturalisé au poste 1 afin qu'il puisse nous apporter toutes ses qualités pour ce poste si important."

Justin Cobbs prend ainsi la suite de Omar Cook (de 2008 à 2011), Taylor Rochestie (2012 et 2014), Derek Needham (2016 puis 2019) et Tyrese Rice (2013 et 2017).