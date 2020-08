Justin Robinson continue sa carrière à Pesaro

Meneur de l'Elan Chalon depuis 2018, l'Américain Justin Robinson (1,73 m, 25 ans) va poursuivre sa carrière en Italie. Le New Yorkais a signé à Pesaro où il sera coaché par le Croate Jasmin Repesa selon Sportando.

Signé par l'Elan Chalon à l'été 2018 après une saison rookie à l'Avtodor Saratov en Russie, Justin Robinson a pu exprimer ses qualités de créateur sous les ordres de Jean-Denys Choulet en 2018/19. Ses grosses statistiques (15,2 points à 41,7% de réussite aux tirs et 8,2 passes décisives pour 17,2 d'évaluation en 35 minutes) n'ont cependant pas permis à son équipe d'être longtemps dans la course aux playoffs. Conservé par le club bourguinon à l'intersaison 2019, il a eu du mal à confirmer avec Philippe Hervé. Il a tout de même tourné à 11,6 points à 44,7% de réussite aux tirs et 5,9 passes décisives pour 13,4 d'évaluation en 31 minutes en 2019/20.

A 25 ans, il tentera de prendre son envol dans un nouveau championnat au sein d'un club qui n'a gagné qu'une match en 20 journées de championnat sur l'exercice 2019/20.

