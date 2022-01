Justin Wright-Foreman (ex-Roanne) quitte son club turc du Petkimspor

Clap de fin pour Justin Wright-Foreman (1,83 m, 24 ans) en Turquie. Le meneur américain n'est plus un joueur de Petkimspor. Malgré des moyennes de 16,8 points, 3,1 rebonds et 2,6 passes décisives par match, l'ancien joueur du Utah Jazz n'a pas été conservé par son club pour raisons disciplinaires. Petkimspor pointe à la dernière place du classment de la BSL, avec un bilan de 3 victoires pour 14 défaites. Aussi, l'américain affiche un pourcentage de réussite assez bas, avec 39,3% de réussite aux tirs, dont 32% à 3-points.

L'ancien pensionnaire de l'université d'Hofstra est passé par la Betclic ELITE la saison dernière, sous le maillot roannais. Avec la Chorale, Justin Wright-Foreman affichait une ligne de statistiques assez similaire à celle de cette saison : 16,9 points, 2,1 rebonds et 3,7 passes décisives par rencontre, en 12 matches joués. Il a permis, avec d'autres, au club de se maintenir en Betclic ELITE.

Le prochain défi pour Wright-Foreman, ce sera vraisemblablement la G-League, un championnat qu'il connaît bien. Rien n'est annoncé pour l'instant, mais Totalbasket annonce qu'il pourrait faire son retour à ce niveau. Avant d'aider la Chorale en 2020-2021, le meneur avait disputé 12 rencontres avec les Erie Bayhawks, équipe affiliée aux Atlanta Hawks, pour des moyennes de 12,8 points, 2,3 rebonds et 2 passes décisives par match.

Petkimspor annoounced the part ways with Justin Wright-Foreman on a mutual agreement. The american guard is looking for a deal in the NBA G League.#basketball #BSL @basketsuperligi @Petkimspor #Petkimspor #BCL #NBA @nbagleague