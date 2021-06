Kadeem Allen prend la direction d'Israël

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

En choisissant de quitter la JL Bourg au cours de la trêve hivernale, au moment où il commençait à montée en puissance (9,6 points à 50%, 1,7 rebond et 2,7 passes décisives en EuroCup), Kadeem Allen n'a peut-être pas eu l'idée du siècle. Blessé pour la saison de G-League, qu'il était censé disputer avec Canton, le meneur aux 47 matchs NBA (avec Boston et New York) n'a pas encore joué un seul match officiel de toute l'année 2021.

Par conséquent, afin de ne pas revivre cette situation, Kadeem Allen a décidé de sécuriser ses arrières et s'est engagé bien en amont de la prochaine saison. Ainsi, loin de ses rêves de grande ligue, il retournera en Europe, du côté de l'Hapoel Haifa, qui avait déjà essayé de le faire signer l'an dernier. Malgré les 15,5 points de moyenne de l'ex-super scoreur de Pro B, Jason Siggers, Haifa vient de boucler un exercice difficile, à l'avant-dernière place du championnat israélien.