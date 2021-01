Kadeem Allen refait surface à Canton

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Désireux de ne plus revenir à Bourg-en-Bresse à l'issue de ses vacances hivernales, plaçant le club dans l'embarras à cause de la tardiveté de son annonce, Kadeem Allen (1,85 m, 28 ans) prendra, sans surprise, part à la nouvelle saison de G-League au sein de la bulle de Disney. L'ancien meneur de la JL figure dans le roster de Canton Charge, la franchise affiliée à Cleveland, après un échange avec Westchester, en contrepartie du neuvième choix de la draft (Justin Patton). C'était d'ailleurs contre les Cavaliers qu'il avait réalisé sa meilleure performance en NBA : 25 points et 6 passes décisives le 11 février 2019 (voir ci-dessous).

Conformément à ce qu'il sous-entendait à notre micro en novembre au cours d'un long entretien, le natif de Wilmington va donc tenter de retracer sa voie vers la NBA depuis son antichambre. Ce qui ne serait pas une première pour lui puisque, entre ses passages à Boston et New York, il a longuement évolué en G-League, cumulant 15,7 points, 5,3 rebonds et 5,7 passes décisives en 96 apparitions avec Maine et Westchester.

Sous les couleurs de la franchise de l'Ohio, il fera équipe avec deux autres anciens de Jeep ÉLITE : Levi Randolph, vainqueur de la Coupe de France 2018 avec Strasbourg, et Aaron Epps, rookie décevant de l'Élan Chalon la même année.