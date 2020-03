Karam Mashour passe de Gries à l'Hapoel Tel-Aviv

PRO B

Avant-dernier du championnat israélien (7 victoires et 13 défaites), l'Hapoel Tel-Aviv vient de rapatrier le poste 3/4 Karam Mashour (1,98 m, 28 ans). Celui-ci sort tout juste d'une expérience en France, à Gries-Oberhoffen en Pro B. Sur place, l'ancien joueur du Maccabi Tel-Aviv a tourné à 14,4 points à 50,8% de réussite aux tirs (dont 44,2% à 3-points), 5,3 rebonds et 1,4 passe décisive pour 13,3 d'évaluation en 27 minutes en 11 matchs de Pro B. Sur place, il retrouvera les anciens joueurs de Pro A Mark Lyons et Sek Henry.