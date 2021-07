Karvel Anderson revient en deuxième division italienne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Fort shooteur et plus généralement fort scoreur (15,2 points en 29 minutes en 2017-2018) en Jeep ELITE sous les couleurs de Boulazac et Gravelines-Dunkerque, Karvel Anderson (1,88 m, 30 ans) a passé ses deux dernières saisons en Liga Endesa et en championnat turc, soit les deux meilleurs championnats européens. En 2021-2022, le natif d'Elkhart (Indiana) retrouvera la ligue de ses débuts : la deuxième division italienne. Il vient en effet de répondre favorablement à la lucrative offre de Scaligera Basket, soit le club de Vérone. Auteur de 12,9 points à 39,3% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 2,3 passes décisives en 29 minutes de moyenne sous les couleurs de Buyukcekmece, il va tenter de faire encore mieux en LegaDue.