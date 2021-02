Kaza Kajami-Keane emmène le Canada à l'AmeriCup 2022

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Après sa première victoire sur le buzzer mercredi, le Canada a de nouveau pris le dessus sur les Îles Vierges des Etats-Unis ce samedi et se qualifie donc pour l'AmeriCup 2022. La sélection de Gordon Herbert (ancien coach de Paris) s'est appuyée sur le duo composé du meneur du Mans Kaza Kajami-Keane (27 points à 9/17 aux tirs, 9 passes décisives et 3 interceptions pour 27 d'évaluation) et de l'ancie n°1 de la Draft NBA Anthony Bennett (19 points à 7/9, 9 rebonds et 3 interceptions pour 30 d'évaluation) pour l'emporter. De quoi dominer l'ancien meneur de l'ASVEL Walter Hodge (44 points à 14/20 aux tirs) et son équipe.

6 des 12 équipes pour l'AmeriCup 2022 sont connues. Outre le Canada, les Etats-Unis, le Mexique, Porto-Rico, le Brésil et la République dominicaine seront de la partie.