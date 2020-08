Kenneth Horton (ex-SOMB, EBPLO) complète la raquette de Burgos

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Le club de Liga Endesa qui a recruté Kenneth Horton (2,00m, 31 ans) n'est autre que San Pablo Burgos. Une découverte pour le poste 4 américain qui a pourtant parcouru de nombreux pays au cours de sa riche carrière.

Kenneth Horton a notamment découvert l'Italie - et l'EuroCup dans le même temps - la saison passée sous les couleurs de Brescia. Le poste 4/3 a mis en su aider l'équipe de son apport habituel d'une douzaine de points et d'une belle poignée de rebonds notamment. Plus précisément, il tournait à 11,9 points et 5,5 rebonds pour 13,8 d'évaluation de moyenne. Avant cela, il avait mis les pieds, pour la première fois, au Kazakhstan sous les couleurs d'Astana. L'ancien joueur de Boulogne-sur-Mer (2012/13) et de l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (2017/18) est également passé par la Finlande et l'Allemagne. À Burgos, Ken Horton va évoluer aux côtés d'Omar Cook, auteur d'un court détour par le championnat de France lors de la saison 2006/07.