Kenny Chery avec Jaron Johnson et Philip Scrubb à l'Avtodor Saratov

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Claire Macel

L'Avtodor Saratov continue de recruter des anciens joueurs du championnat de France. Après Philip Scrubb et Jaron Johnson, le club russe évoluant en VTB League et disputant le tour préliminaire de la Ligue des Champions (BCL) a engagé Kenny Chery (1,80 m, 29 ans). Le meneur canadien, passé par Boulazac (2018-2019) puis Nanterre (2019-2020), a passé la saison dernière à Brescia, en Italie (11,5 points à 41,8% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 3,3 passes décisives en 25 minutes). Il va donc tenter d'amener le club saratovien en BCL.