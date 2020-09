Kerem Kanter (ex-Bourg) désormais en Grèce

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Vu à la JL Bourg en première partie de saison 2018/19, mais coupé ensuite, Kerem Kanter (2,08 m, 25 ans) continue son tour d'Europe. Après une saison à Badalone en Espagne (6,2 points et 2,9 rebonds de moyenne en Liga Endesa et EuroCup), il vient de s'engager pour la formation grecque de Kolossos, qui évolue à Rhodes. Le pivot turc, doté de vraies qualités offensives mais à l'époque critiqué pour sa passivité en défense, va ainsi vivre sa quatrième aventure professionnelle après celles de Bourg-en-Bresse (France), Dzukija (Lituanie) et Badalone (Espagne).