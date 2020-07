Kevin Dillard (ex-Pau et Cholet) s'engage en Hongrie avec Sopron

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Le meneur américain Kevin Dillard (1,83 m, 30 ans) rejoint la ligue hongroise en signant avec Sopron. Un championnat qu'il connaît déjà, puisqu'il y a évolué en 2017-2018 avec Kormend.

Passé par la Jeep Élite pour la première fois en 2014/15, à Pau, le natif de Homewood dans l'Illinois tournait à 11,8 points, 2,3 rebonds et 3,3 passes décisives pour 10,4 d'évaluation. Pour son deuxième passage, cette fois à Cholet pour deux matchs au début de la saison 2015-2016, l'ancien membre de l'université de Dayton n'a pas laissé un immense souvenir aux supporters du CB, avec un premier match à -8 d'évaluation et un deuxième à 16 points et 3 passes.

Le globetrotter a par la suite évolué en Belgique, en Grèce (au PAOK, photo), en Turquie, en Israël, en Nouvelle-Zélande, en Hongrie et donc la saison passée de nouveau en Turquie, à l'Istanbul Teknik Üniversitesi, où il valait 10,0 points à 40,3% de réussite aux tirs, 1,3 rebonds et 5,6 passes décisives pour 9,9 d'évaluation.