Kevin Durant, une performance solaire pour une troisième médaille d'or olympique

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Un grand sourire barre le visage de Kevin Durant. Enveloppé dans le drapeau américain, l'ailier américain ne dissimule pas sa joie. A chaque olympiade, depuis 2012, la même expression enfantine. Celle d'un joueur passionné de son sport et inlassablement attaché au maillot américain. A l'instar des deux dernières finales olympiques, contre l'Espagne à Londres (30 points) et la Serbie (30 points) à Rio, le MVP 2014 a déballé son invraisemblable panoplie d'attaquant pour achever une équipe de France vaillante, mais trop indisciplinée (18 pertes de balle). 29 points à 9/18 de réussite aux tirs, dont 3/9 à 3-points, 6 rebonds et 3 passes décisives. Des chiffres étourdissants, à mettre en regard des standards de points habituellement moins élevés dans le basket FIBA qu'en NBA.

Kevin Durant en finale des #JeuxOlympiques…



▪ Londres 2012 : 30 points (8/18 aux tirs).

▪ Rio 2016 : 30 points (10/19 aux tirs).

▪ #Tokyo2020 : 29 points (9/18 aux tirs)



Trois médailles d'or. #TeamUSA #USA #Basketball pic.twitter.com/dIU6SeBbEx — NBA Stats France (@nbastatsfrance) August 7, 2021

Une première mi-temps exceptionnelle

Pour le limiter offensivement, le sélectionneur des Bleus, Vincent Collet, avait opté pour Guerchon Yabusele. Moins haut (2,06 m contre 2,10 m), le néo-Madrilène a tenté d'imposer sa puissance physique. En vain. KD a réalisé une première m-temps de grande qualité, cumulant 21 points, quasiment la moitié de son équipe (44). Pénétrations, tirs dans le périmètre, 3-points après écran, le natif de Washington DC a écoeuré la sélection tricolore. Davantage contrôlé en seconde période, il a su garder son calme et ses nerfs pour sceller la victoire des Etats-Unis, à la faveur de deux deux lancers-francs inscrits à 8 secondes du terme (87-82).

Allégrèment utilisé par Gregg Popovich (35 minutes), Durant a confirmé ses bonnes dispositions physiques. En retrait lors du début du tournoi, il est progressivement monté en puissance. Un galop d'essai contre la République tchèque (23 points), un récital face aux Espagnols (29 points), validés par une demi-finale de grande qualité (23 points), avant de signer sa toile de référence contre les Bleus. Jamais un international américain n'avait clôt les Jeux en étant trois fois meilleur marqueur de son équipe. Durantula l'a fait (20,7 points en 2021, 19,4 points en 2016 et 19,5 points en 2012).