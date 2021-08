Kevin Durant élu MVP du tournoi olympique, Rudy Gobert dans le cinq majeur

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Inarrêtable en finale (29 points) contre la France (87-82) et auteur d'une phase finale de haut niveau, Kevin Durant (2,10 m, 32 ans) a été élu MVP du tournoi olympique, dimanche, par la Fédération internationale de basket. En six matchs, le triple champion olympique a tourné à 20,2 points à 53% dé réussite aux tirs, dont 42,4% à 3-points, 4,6 rebonds et 4 passes décisives.

Presenting the #Tokyo2020 Men's All-Star Five:



Ricky Rubio

Patty Mills

Luka Doncic

Kevin Durant

Rudy Gobert #Basketball — FIBA | #Basketball #Tokyo2020 (@FIBA) August 8, 2021

Rudy Gobert est le seul Français à intégrer le cinq majeur de la compétition. Plus constant qu'il y a deux ans à la coupe du monde, en Chine, le triple meilleur défenseur de NBA a réalisé un beau tournoi, avec 10,2 points à 58,1% aux tirs et 9,4 rebonds pour 16,2 d'évaluation. L'ancien pivot choletais est accompagné de Ricky Rubio (25,5 points à 54% aux tirs et 6 passes décisives), quart de finaliste, Patty Mills (26,8 points, 3,5 rebonds et 6,5 passes décisives), auteur d'une incroyable prestation en petite finale (42 points) contre la Slovénie de Luka Doncic (23,8 points, 9,7 rebonds et 9,5 passes décisives), lui aussi choisi dans le meilleur cinq.

Le cinq majeur du tournoi masculin olympique :

Meneur : Ricky Rubio (ESP)

Arrière : Patty Mills (AUS)

Ailier : Luka Doncic (SLO)

Ailier-fort : Kevin Durant (USA)

Pivot : Rudy Gobert (FRA)