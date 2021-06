Kevin Durant et James Harden annoncés aux JO, l'équipe américaine se précise

À L'ÉTRANGER

Kevin Durant (2,11 m, 32 ans) va-t-il décrocher une troisième médaille d'or olympique après Londres en 2012 et Rio en 2016 ? La question, incongrue, il y a quelques semaines, est désormais d'actualité. Déçu par le dénouement des demi-finales de la conférence est (victoire des Bucks 4-3 face aux Nets), l'ailier de Brooklyn a émis le souhait de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, qui débutent dans un mois, selon le journaliste de The Athletic Shams Charania.

Il faut dire que la forme du MVP 2014 est étincelante. Revenu en pleine possession de ses moyens après une rupture du talon d'Achille lors des finales NBA en juin 2019, KD a réalisé des playoffs de haut niveau (34,3 points, 9,3 rebonds et 4,4 passes décisives). De quoi l'inciter à prolonger sa saison jusqu'à début août. Sans doute se souvient-il de ces deux dernières Olympiades, au cours desquels il s'est montré incontrôlable. En finales (2012 face à l'Espagne et 2016 contre la Serbie), Durant a terminé meilleur marqueur de Team USA, avec 30 points.

Brooklyn Nets star Kevin Durant is expected to commit to Team USA for the Tokyo Olympics this summer, sources tell me and @anthonyVslater. Durant averaged 34.3 points, 9.3 rebounds and 4.4 assists over 12 games this postseason. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2021

Son coéquipier des Brooklyn Nets James Harden (1,96 m, 31 ans), médaillé d'or à Londres puis à la Coupe du Monde 2014 en Espagne, souhaite également être de la partie. L'arrière a pourtant terminé la saison difficilement, à cause d'une blessure aux adducteurs qui l'a privé d'une partie des playoffs et handicapé sur la demi-finale de conférence Est.

Nets star James Harden has committed to play for Team USA in the Tokyo Olympics, joining teammate Kevin Durant on the USAB squad, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kyrie Irving is unlikely to play as he recovers from his ankle injury. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 21, 2021

D'autres stars NBA ont manifesté leur envie de participer aux JO : le triple All-Star, Washington Wizards, Brabley Beal, le sexptuple All-Star de Portland Damian Liliard, le meilleur joueur des Celtics Jayson Tatum, le triple champion NBA (2015, 2017 et 2018) Draymond Green et le pivot du Heat Bam Adebayo. En revanche, LeBron James, champion olympique en 2012, a décliné l'invitation, tout comme Stephen Curry. Toujours est-il que l'équipe américaine qui se présentera devant la France, lors du premier match des poules le 25 juillet, aura fière allure. Les joueurs de Greg Popovich auront à coeur de laver l'affront subi lors des quarts de finale des championnats du 2019 (victoire de la France 89 à 79).