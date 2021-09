Kevin Franceschi à l'essai à Bruxelles

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

Après Max Kouguère, Bruxelles continue de recruter dans le championnat de France. Potentiellement, car pour Kevin Franceschi (1,93 m, 27 ans) il ne s'agit pour le moment que d'un essai de deux jours. Le meneur français sort d'une saison avec le Paris Basketball, club qui l'avait d'ailleurs mis à l'essai à l'été 2020. Après avoir fait le tour du monde pour vivre de sa passion, Kevin Franceschi était revenu chez lui, en région parisienne, où il avait séduit Jean-Christophe Prat et son staff. Seulement une blessure l'a stoppé net en cours d'exercice et il n'a joué que 11 matches de saison régulière (4,4 points à 31,1% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 0,7 passe décisive en 12 minutes), après une bonne Leaders Cup (13,2 points et 3 passes décisives en 23 minutes).

Après avoir joué en deuxième division espagnole, allemande, grecque et française, il va maintenant tenter d'intégrer l'élite belge.