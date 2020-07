Kevin Pangos et Arturas Gudaitis en route pour le Zénith Saint-Pétersbourg

À L'ÉTRANGER

Le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg, qui sera toujours en EuroLeague en 2020/21, vient d'officialiser l'arrivée de Kevin Pangos. Selon Sportando, l'intérieur Arturas Gudaitis devrait suivre.

Le meneur canadien Kevin Pangos (1,88 m, 27 ans) prend la place d'Andrew Albicy, dont le départ a été annoncé la semaine passée. Formé à l'université de Gonzaga, il a rejoint l'Europe suite à son curusus universitaire afin de rejoindre le club espagnol de Grande-Canarie. Performant, il a ensuite signé pour le Zalgiris Kaunas. Auteur d'une très grosse saison 2017/18, il s'est engagé pour Barcelone en 2018. En Catalogne, celui qui dispose également d'un passeport slovène n'a pas eu l'impact espéré. En 2019/20, il tournait à 7 points et 3,2 passes décisives de moyenne en EuroLeague. A Saint-Pétersbourg, le natif d'Holland Landing (Ontario) compte retrouver de larges responsabilités sous les ordres de Xavi Pascual.

La seconde recrue serait donc l'international lituanien Arturas Gudaitis (2,08 m, 27 ans) qui arriverait donc de Milan. Découvert sur les parquets professionnels sous le maillot du Neptunas Klaipeda, il a ensuite joué en seconde division lituanienne à Gargzdai et avec l'équipe II du Zalgiris Kaunas avant de rejoindre l'équipe première. Passé également par le Rytas Vilnius, il jouait depuis trois saisons en Italie à Milan. Sur la saison écoulée, il valait 7,6 points, 4,6 rebonds et 0,3 passe décisive pour 10,3 d'évaluation en Serie A et 7,3 points, 4,4 rebonds et 0,5 passe décisive en EuroLeague.