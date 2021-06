Kezza Giffa rejoint UTEP, pour évoluer en NCAA

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Kezza Giffa (1,83 m, 19 ans) s'envolera pour les Etats-Unis la saison prochaine puisqu'il vient de s'engager avec l'université des Miners d'UTEP au Texas, près d'El Paso. L'université évolue en NCAA, le championnat universitaire.

Le fils de Sacha Giffa sort d'une excellente saison avec les Metropolitans en championnat Espoirs. Cette année, Giffa valait 17,8 points (10 de plus que la saison précédente) à 40,1% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds, 3,8 passes décisives et 1,1 interception. Les Espoirs des Mets ont terminé cette saison à la quatrième place du groupe B avec 8 victoires et 8 défaites, se qualifiant ainsi pour le Trophée du Futur (finaliste face à Cholet).

Grâce à sa grosse saison individuelle, il a pu avoir des offres universitaires, lui permettant d'aller jouer de l'autre côté de l'Atlantique. L'université d'UTEP a terminé dixième la saison dernière de sa conférence USA.