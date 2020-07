Khadim Sow (ex-ASVEL) s'engage en Grèce, chez le promu en première division

À L'ÉTRANGER

L'intérieur Khadim Sow (2,11 m, 21 ans en septembre) part à la découverte d'un nouveau championnat. Le Sénégalais vient de s'engager avec le club de Missolonghi, Charilaos Trikoupis, champion de deuxième division et donc promu dans l'élite. Sow arrive du championnat espagnol mais il n'a que très peu joué avec l'Estudiantes Madrid la saison dernière, n'entrant qu'à 8 reprise en Liga Endesa, pour un famélique total de 22 minutes sur le parquet.

Ancien pensionnaire du centre de formation du Real Madrid, il a joué à l'ASVEL entre 2017 et 2019. Sans le statut de joueur formé localement, il n'avait hélas que peu d'opportunités en pro (on l'a surtout vu en Eurocup, qui ne limite pas le nombre d'étrangers sur la feuille de match) et a essentiellement joué avec les Espoirs. En 2018-2019, il était entré à 11 reprises en Jeep Élite, tournant à 2,4 points et 1,5 rebonds en 7 minutes de moyenne.