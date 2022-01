Khyri Thomas, nouveau renfort du Maccabi Tel-Aviv

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Bilbao Basket A Arrizabalaga

Khyri Thomas (1,91 m, 25 ans), a rejoint Israël et le Maccabi Tel-Aviv pour la suite de la saison 2021-2022, avec une option pour la suivante. Ce poste 2, ayant souvent fait l'aller-retour entre la NBA et la G-League depuis qu'il est passé professionnel en 2018, va venir renforcer une équipe en difficulté qui cherche à se renforcer depuis plusieurs semaines. Le club nation n'a remporté qu'un match sur ses six derniers matches, toutes compétitions confondues, et occupe la douzième place en EuroLeague avec 7 victoires et 11 défaites

Cette signature rentre dans la logique du club de vouloir se renforcer en vue de la deuxième partie de saison. Le coach, Ioannis Sfairopoulos, avait demandé à sa direction de lui fournir des joueurs pour approfondir l'effectif sur les postes 2, 3 et 4. Des rumeurs courraient autour de Bonzie Colson, Allerik Freeman et Braian Angola-Rodas, mais c'est finalement Thomas qui rallie le premier le Maccabi.

Khyri Thomas s'était engagé du côté de Bilbao fin novembre. Il devait y remplacer Andrew Goudelock. Il n'a joué que deux petites rencontres pour les Basques en Liga Endesa. Il ne lui a pas fallu plus de temps pour inscrire 23 points contre le voisin de Baskonia le 11 décembre dernier. L'Américain a aussi disputé 42 matches en NBA au cours de sa carrière, entre Détroit et Houston. Dans le Texas, il n'aura joué que cinq matches en fin de saison 2020-2021 et avait tourné à 16,4 points, 5 passes décisives, 3,6 rebonds, 1,8 interception et 1,2 contre. Le profil "two-way" a plu en Israël : Thomas est un scoreur dangereux mais est aussi capable de défendre le plomb.