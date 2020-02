Killian Hayes (20 points et 10 passes) secoue l'ALBA Berlin

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Ratiopharm Ulm

Mardi soir, Ulm et l'ALBA Berlin ont offert un très beau spectacle. A l'extérieur, les pensionnaires de l'EuroLeague l'ont emporté après prolongation 112 à 106 pour la 20e journée du championnat allemand, la BBL.

La partie a été marquée par la belle performance du meneur/arrière français Killian Hayes (18 ans). Le Choletais a terminé la rencontre avec 20 points marqués à 7/13 aux tirs (1/4 à 3-points), 10 passes décisives délivrées et 4 rebonds captés en 37 minutes. Il a également perdu 5 ballons et provoqué 6 fautes pour finir à 23 d'évaluation. Une belle sortie face à une référence au poste 1 en Europe, l'ancienne star de Louisville (NCAA) Peyton Siva (25 points à 7/11 et 5 passes décisives pour 25 d'évaluation en 32 minutes). Cependant, ce dernier a gâché la fête. En effet, Killian Hayes avait donné 3 points d'avance (96-93) aux siens en marquant deux lancers francs à 9 secondes de la fin. Mais le natif de Seattle (Washington) a égalisé sur le buzzer et son équipe a fait preuve d'expérience en prolongation.

.@PeypeySiva3!!! Mit diesem verrückten Dreier schießt uns Peyton in die Overtime bei @ratiopharmulm. pic.twitter.com/0LXa1uT94z — ALBA BERLIN (@albaberlin) February 11, 2020

Voici une de ses actions spectaculaires de Killian Hayes en fin de rencontre :

Killian Hayes isolation space creation on the stepback 3. Not bad pic.twitter.com/KkPctddVKY — Max Carlin (@maxacarlin) February 13, 2020

La cote du MVP 2017/18 du championnat Espoirs est très élevée. Le site Internet étunisien spécialisé The Athletic vient de publier un long article sur lui. Sous les ordres de l'ancienne star slovène Jaka Lakovic, le fils de DeRon Hayes tourne cette saison à 11,2 points à 49,4% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds, 5,1 passes décisives et 3,2 balles perdues en 24 minutes après 30 matchs de BBL, EuroCup et coupe d'Allemagne. Au classement, Ulm est aux portes du Top 8 avec 9 victoires et 8 défaites.