Kim Tillie tente l'aventure japonaise !

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

À l'image de son frère volleyeur, Kevin, qui s'était exilé à Pekin pendant deux saisons (2017/19), Kim Tillie (2,10 m, 32 ans) avait visiblement envie d'ajouter un crochet par l'Asie dans son parcours. Selon Sportando, l'intérieur azuréen a dit oui aux Ryuku Golden Kings. Basé à Okinawa, un archipel situé à l'extrémité sud du territoire japonais, ce club domine la conférence Ouest de B-League depuis maintenant trois saisons, sans pour autant avoir réussi à priver Tokyo Alvark du titre national.

Formé aux États-Unis, devenu un joueur de renom en Europe avec un Final Four d'EuroLeague comme point culminant en 2016, l'international français (42 sélections) va donc basculer vers un challenge totalement différent dans un autre continent. La preuve que la B-League japonaise joue un rôle important sur ce marché des transferts, et surtout l'occasion pour Kim Tillie d'oublier une dernière saison frustrante, marquée par des performances décevantes avec l'AS Monaco (4,3 points à 46%, 3,7 rebonds et 1,3 passe décisive pour 7,2 d'évaluation en 17 minutes de moyenne en Jeep ÉLITE) et un passage bien trop bref à Podgorica (3 apparitions en Ligue Adriatique), s'offrant toutefois la Coupe du Monténégro comme souvenir de cette fin d'hiver dans les Balkans.

En quête d'un rebond sportif et d'une nouvelle expérience humaine, Kim Tillie sera donc le deuxième Français à officier au Japon après Amath M'Baye, qui avait lancé son parcours professionnel à Nagoya entre 2013 et 2016.