Kostas Sloukas au Real Madrid en cas de départ de Facundo Campazzo ?

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

D'après le média espgnol Marca, le Real Madrid serait dans l'incertitude sur l'avenir de son meneur argentin Facundo Campazzo (1,81 m, 29 ans), suivi par de nombreuses franchises NBA. Prolongé l'été dernier au Real pour cinq saisons avec une clause libératoire de 6 millions d'euros, l'ancien joueur de Murcie sort de la meilleure saison de sa carrière en EuroLeague puisqu'il tournait à 9,9 points, 7,7 passes décisives et 1,4 interception pour 15,4 d'évaluation par match.

Dans le doute au sujet de la décision du finaliste de la Coupe du monde 2019 (défaite face à l'Espagne), le Real sonderait l'ancien meneur du Fenerbahçe Kostas Sloukas (1,88 m, 30 ans). Déjà évoqué du côté de l'Olympiakos pour un retour, où il pourrait y retrouver son ancien entraîneur Georgios Bartzokas et sa ville Athènes, il pourrait quitter le club stambouliote (bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2022) qui traverse une intersaison mouvementée suite au changement de coach notamment.

Après le départ de Nicolas Lapprovittola et le possible départ de Campazzo, le club de "la maison blanche" aurait bien besoin d'un nouvel homme de talent sur les lignes arrières. Le Grec sort d'une saison 11,6 points et 6 passes décisives en EuroLeague.