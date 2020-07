Kostas Sloukas quitte le Fenerbahçe et signe son retour à l'Olympiakos

Son départ rendu officiel par le Fenerbahçe, Kostas Sloukas (1,88 m, 30 ans) est désormais libre. Un temps évoqué du côté du Real Madrid, l'international grec fait finalement son retour à l'Olympiakos. Une décision qui devrait réjouir les fans mais aussi les dirigeants de la formation basée dans la ville du Pirée puisque cette dernière avait récemment déclaré son souhait de voir revenir "l'enfant du club".

Kostas Sloukas a évolué à l'Olympiakos entre 2008 et 2015 (avec un intermède à l'Aris Salonique en 2010/11) avant de rejoindre le Fenerbahçe Istanbul. Il y a confirmé son statut de joueur dominant sur le plan européen. Cinq ans après son départ, il fait ainsi son grand retour sous les ordres de l'entraîneur Geórgios Bartzókas, qui l'a encadré entre 2012 et 2014. Un contrat de trois ans a été signé entre les deux parties. Alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2022 avec le club stambouliote (il avait prolongé trois années à l'été 2019), il a finalement été libéré. Le Fener fait donc preuve d'énormément de classe en respectant le choix de son joueur et a même tenu à lui rendre hommage :

En attendant l'officialisation de son arrivée en Grèce, Kostas Sloukas a fait ses adieux au peuple turc sur ses réseaux sociaux :

This is a hard decision to take, like all life decisions. I 've grown up as a man as a person as a professional within these 5 years with all you guys, the staff, the coaches, the teammates, the fans - let me call you all my Fenerbahce family for the rest of my life. pic.twitter.com/Un2veuyNPN