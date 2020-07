Kris Joseph (ex-Blois) prêté à Saskatchewan pour disputer la ligue d'été canadienne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Christophe Delrue

Kris Joseph (2,01 m, 31 ans) avait signé un contrat cet été au Canada avec l'équipe des Niagara River Lions. Mais il a été prêté aux Rattlers de Saskatchewan pour la durée du tournoi Summer Series de la CEBL, la ligue canadienne. Avec sa nouvelle équipe, et même s'il n'est pas entré en jeu, il a remporté son premier match face... aux Niagara River Lions sur le score de 96 à 79.

Prévenu à sa signature que si tout l'effectif se présentait il serait prêté, l'ailier rejoint donc la formation championne en titre. Son objectif, comme il l'explique à Radio Canada, est d'y réussir et d'ensuite retrouver un contrat en Europe. L'ancienne star de l'université de Syracuse tournait, cette saison avec l'ADA Blois, à 6,5 points à 35,2% aux tirs, 4,2 rebonds et 1,2 passe décisive pour 8,0 d'évaluation en Pro B.

Un visage bien connu des parquets français puisqu'il a joué pour l'Élan Chalon, Dijon, Orléans, de nouveau à Chalon avant de descendre en pro B au Havre, à Paris et donc la saison dernière à Blois. Passé également par la NBA (10 matchs avec les Nets et les Celtics), la G-League et une saison à Brindisi en Italie.