Kyle Milling, nouvel entraîneur du club japonais des Corsaires de Yokohama

À 46 ans, Kyle Milling reste sur une expérience compliquée à la tête du Limoges CSP et un espoir déchu d'entraîner le BCM Gravelines-Dunkerque. Le Franco-Américain a donc pris la décision de se relancer à l'étranger puisqu'il sera le coach de l'équipe japonaise des Corsaires de Yokohama pour la saison 2020/21.

Le club japonais a officialisé le départ de Shogo Fukuda, remplacé donc par l'ancien coach du Hyères-Toulon Var Basket. Mais avant de se voir remettre un contrat officiel, Kyle Milling doit passer l'examen d'entraîneur officiel basé sur les "mesures spéciales pour les entraîneurs nationaux étrangers". Il s'est tout de même exprimé à propos de sa nomination :

"Je suis extrêmement excité et honoré de rejoindre le Yokohama B-Corsairs. Je voudrais remercier le président et les dirigeants du club pour la confiance et l'opportunité qu'ils m'ont donné. J'ai hâte de travailler dur avec le personnel et de créer une équipe que la ville de Yokohama et ses grands fans seront fiers de soutenir. Nous jouerons avec une passion et une énergie extrêmes tout en créant un esprit d'équipe que la ville et les fans seront fiers de soutenir et suivre. La nouvelle saison sera bientôt là, je suis impatient de rentrer sur le terrain et de commencer à travailler. S'il vous plaît restez en sécurité et en bonne santé pendant ces moments difficiles. J'ai hâte d'être sur le bord du terrain et de rencontrer toutes les personnes et les fans du Yokohama B- Famille Corsaires !"