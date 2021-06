Kyle Milling continue son tour d'horizon au Japon

Quelques semaines après avoir annoncé à la JDA Dijon son refus d'entraîner le club la saison prochaine, Kyle Milling devient l'entraîneur principal du club japonais des Dragons d'Hiroshima. Le technicien franco-américain retourne donc au Japon, un pays qu'il connaît bien pour y avoir coaché les Corsaires de Yokohama la saison dernière.

"Excité et honoré d'avoir cette opportunité"

"Je suis très excité et honoré d'avoir l'opportunité de devenir l'entraîneur du Hiroshima Dragonfly, a-t-il commenté sur le site du club. En tant que club leader de la ville, j'apporte une conscience défensive et de la patience. Merci aux dirigeants du club pour croire en moi. Allez à Hiroshima et préparez-vous pour la prochaine saison, j'ai hâte de commencer."