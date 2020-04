L’ACB songe à un championnat à 20 équipes pour la saison prochaine

À L'ÉTRANGER

La Liga Endesa s'oriente vers un championnat à 20 équipes en 2020/21. Selon le journaliste sportif David Sanchez-Cañete, l’ACB songerait elle aussi sérieusement à choisir l'option qui "ne fait aucun malheureux".

Pour compléter les 18 équipes actuelles de la première division espagnole, deux montées de LEB Oro sont à prévoir, et les deux leaders de deuxième division que sont le San Sebastián Gipuzkoa Basket Club (18 victoires et 6 défaites) et Valladolid (18 victoires et 6 défaites). Il semblerait que la situation soit plus délicate pour Valladolid, qui dans ce cas-là pourrait laisser sa place au club d’Alicante (16 victoires et 8 défaites) ou de La Corogne (16 victoires et 8 défaites).

La saison 2020/21 débuterait au mois d’octobre, dans l’attente de l'approbation des autorités sanitaires espagnoles.