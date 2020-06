L'Alba Berlin et Martin Hermannsson sacrés champions d'Allemagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Alba Berlin

10 matchs, 10 victoires. En remportant le titre ce dimanche, l'Alba Berlin a parfaitement bouclé le tournoi de fin de saison du championnat allemand. 4 victoires en autant de rencontres lors de la phase de groupes, avant de rouler sur Göttingen en quarts puis sur Oldenburg en demi-finales. Ludwigsburg, son adversaire en finale (déjà battu lors de la phase de poules), avait volé en éclat lors de la première manche vendredi (88-65). Ce dimanche, il a bien mieux résisté mais s'est tout de même incliné, 75-74.

L'Alba Berlin décroche ainsi son 9e titre, le premier depuis 2008, et signe un joli doublé Coupe - Championnat. Martin Hermannsson, passé par Charleville-Mézières et Châlons-Reims, a largement contribué à ce succès. Auteur de 14 points et 6 passes décisives lors du match 1 de la finale, le meneur islandais a terminé avec 14 points, 5 rebonds et 3 passes ce dimanche.

C'est l'Américain Marcos Knight, meneur de Ludwigsburg, qui a été désigné MVP du tournoi, même s'il n'a pas pu jouer les deux matchs de la finale, la faute à une blessure à la cheville. Rappelons que le Bayern Munich, premier de la saison régulière et double tenant du titre, s'était fait sortir dès les quarts de finale... par Ludwigsburg.