L'Alba Berlin glane un dixième titre en Bundesliga

À L'ÉTRANGER

En remportant son deuxième titre d'affilée et le dixième de son histoire, l'Alba Berlin continue de s'affirmer comme l'un des clubs les plus mythiques du basketball outre-Rhin. Dimanche 13 juin, le club de la capitale est venu à bout de l'autre mastodonte allemand, le Bayern Munich, sacré en 2018 et 2019, lors du quatrième match des finales de la Bundesliga (86-79). Guidé par un Jayson Granger impérial (29 points à 8/15 aux tirs, dont 5/8 à 3-points), et élu MVP de la série, Berlin a fait preuve d'une impressionnate solidité défensive pour contenir les talents offensifs bavarois, tels que le Serbe Vladimir Lucic, limité à 7 points à 33,3 % de réussite aux tirs.

Les hommes d'Aito Garcia Reneses ont fait la différence en première mi-temps. Au milieu du deuxième quart-temps, l'écart est monté jusqu'à +16 (29-13). Malgré une belle réaction des Munichois dans le deuxième acte, le collectif berlinois ne s'est jamais désuni. Et ce, en dépit d'un dernier quart remporté par le Bayern (27-22). D'une étroite avance à une minute du terme (80-79) à un avantage conséquent quelques secondes plus tard (86-79), la gestion de la fin de match des Berlinois a été irréprochable.

Face à un adversaire brillant en EuroLeague (5e de la saison régulière), mais éprouvé par une saison éreintante, les coéquipiers de l'arrière suèdois Markus Eriksson (15 points à 62,5 % de réussite aux tirs) se sont montrés les plus frais physiquement. En témoignent leurs deux victoires à Munich, pour clôre la série.

L'année prochaine, l'Alba Berlin disputera sa dixième saison en C1, dans l'espoir de rallier de se rapprocher du top 8 européen avec normalement une licence A acquise durant l'été.