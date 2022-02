L'Alba Berlin remporte la Coupe d'Allemagne pour la 10e fois

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ALBA Berlin

Un succès 86-76 a permis à l'Alba Berlin de remporter sa dixième coupe d'Allemagne. Désormais le Bayern Giants Leverkusen doit partager son record du plus grand nombre de Coupe d'Allemagne avec l'Alba Berlin (10).

Finaliste, Crailsheim a bien démarré dans le premier quart-temps en s'imposant 22 à 15 puis 44 à 39 à la mi-temps. Malheureusement pour eux, les Berlinois ont inversé la tendance dans le troisième quart-temps (64-58) et ont continué à mener jusqu'à s'imposer 86-76. Les Merlins ont concédé trop de fautes (25) ce qui a permis à l'Alba de réussir 20 de leurs 26 tentatives de lancers francs. Plus offensifs, les Berlinois ont rentré 10 de leurs 26 tirs à 3-points contre 6/24 pour Crailsheim.

Le plus impressionnant dans cette rencontre est le nombre de points inscrits par l'arrière des Merlins, T.J. Shorts : 30 points à 13/24 aux tirs suivis de 5 rebonds et 4 décisives. Un peu plus modeste, Maodo Lo s'est contenté de 20 points à 4/10 avec 4 rebonds et une passe tandis que son partenaire américain Jaleen Smith a planté 17 unités à 5/13 pour 2 rebonds et 3 passes décisives.

Couronné, l'Alba Berlin reste cependant toujours en course pour les phases finales de la BBL tout comme le finaliste Crailsheim Merlins.