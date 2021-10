L'Anadolu Efes de Beaubois (16 points) remporte le choc contre le Pinar Karsiyaka

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Anadolu Efes SK

En 2020-2021, l'Anadolu Efes Istanbul et le Pinar Karsiyaka Izmir se sont tirés la bourre toute la saison. Ce week-end pour la troisième journée du championnat turc, leur partie a encore été accrochée. Ce sont les champions en titre qui l'ont emporté d'un petit point, 78 à 77. Une partie tendue lors de laquelle Rodrigue Beaubois a scoré (16 points à 4/8 à 3-points et 3 passes décisives en 36 minutes) alors qu'Adrien Moerman a été précieux au rebond (9 prises, en plus de 5 points à 1/6 et 3 passes décisives en 28 minutes). Dans le camp d'en face, Amath M'Baye (13 points à 5/10 et 4 rebonds en 32 minutes) et Bonzie Colson (11 points à 4/12, 8 rebonds et 4 passes décisives en 33 minutes) ont été responsabilisés. Récemment arrivé, Michael Roll s'est illustré à 3-points (23 points à 5/7 derrière l'arc).

Shane Larkin & Bryant Dunston Savunma Ltd. Şti. maçı @AnadoluEfesSK'e kazandırdı



Maç sonucu: Anadolu Efes 78-77 Pınar Karşıyaka pic.twitter.com/kqUYBfpyqW — Tivibu Spor (@tivibuspor) October 10, 2021

L'Anadolu Efes espère gagner plus facilement ce mardi en EuroLeague à l'ASVEL. Le Fenerbahçe Istanbul s'est imposé d'un petit point également, contre Bahçeşehir (79-78), grâce à une claquette de Jan Vesely, après un tir raté de Nando De Colo (15 points à 4/13 et 6 passes décisives en 27 minutes).

Enfin, Gaziantep s'est imposé bien plus facilement, contre Merkezefendi (82-49). En sortie de banc, Alpha Kaba a cumulé 12 points à 5/8 et 6 rebonds en 21 minutes, face à la formation de Rihards Lomazs (11 points) et Adam Smith (7 points).