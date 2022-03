L'Anadolu Efes dispose d'Ankara avec de bons Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman

À L'ÉTRANGER

L'Anadolu Efes enchaîne une septième victoire d'afilée. Face au TT Ankara, les coéquipiers d'Adrien Moerman et Rodrigue Beaubois se sont imposés 99-84. Ils ont géré le match dès l'entame, et comptaient déjà 11 points d'avance au moment de regagner les vestiaires (51-40). Face à des adversaires engagés en EuroCup (7e du groupe A, 6 victoires pour 7 défaites), les Stambouliotes ont déroulé (21 points d'avance à la fin du troisième quart-temps) pour finalement s'imposer de 15 points.

Adrien Moerman (2,02 m, 33 ans) et Rodrigue Beaubois (1,95 m, 34 ans) ont tous deux aidé leur équipe, en inscrivant 13 points chacun. L'ailier fort a été efficace aux tirs, avec un 5 sur 6 à 2-points, 6 sur 10 au global, ainsi que 6 rebonds en 24 minutes. L'arrière a rentré 3 tirs primés (3 sur 6 à 3-points), avec 2 rebonds et 2 passes décisives. Beaubois réalise une de ses meilleures saisons aux tirs en carrière, avec 55,4% de réussite, dont 47,9% à 3-points, qui fait de lui une des meilleures gachettes de Turquie, et d'EuroLeague.

L'Anadolu Efes Istanbul reste deuxième du championnat turc, avec 17 victoires pour 4 défaites, derrière le Fenerbahçe qui compte 18 victoires et 4 défaites.