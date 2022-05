L'Anadolu Efes élimine Izmir, saison terminée pour Amath M'Baye

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Anadolu Efes

Quatre jours après leur sacre européen en EuroLeague, le deuxième consécutif, l'Anadolu Efes était de retour en Turquie pour disputer le match 3 de sa série de playoffs face au Pinar Karsiyaka Izmir, mardi soir. Malgré la fête belgradoise, la fatigue n'était pas de mise puisqu'ils se sont imposés 83-68 et clôturent la série 2 manches à 1. Une nouvelle fois, le duo Shane Larkin - Vasilije Micic a brillé avec 18 points chacun. Les Français Rodrigue Beaubois et Adrien Moermam ont eux respectivement inscrit 8 et 6 points. Le club stambouliote est donc qualifié pour le tour suivant et retrouvera Galatasaray en demi-finales.

Izmir étant éliminé, c'est donc une fin de saison pour Amath M'Baye (2,03 m, 32 ans) et ses coéquipiers. Element majeur du Pinar Karsiyaka cette saison, l'ailier-fort francais a tourné à 15,4 points à 45,1% de réussites aux tirs, 4,4 rebonds, 1,9 passe décisive et 1 interception en 31 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Installé en Turquie depuis 3 ans, Amath M'Baye pourrait bien s'en aller cet été, lui qui est courtisé par l'AS Monaco. En attendant de savoir sa prochaine destination, il est attendu en Equipe de France pendant les fenêtres internationales cet été et participera notamment au deux prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde 2023.