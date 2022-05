L'Anadolu Efes finit à -35 dans le match 1 des demi-finales contre Galatasaray

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Uçuncu çeyrekten kareler

Après avoir sorti le Pinar Karsiyaka Izmir en quarts de finale des playoffs turcs, l'Anadolu Efes a attaqué les demi-finales face à son voisin stambouliote, samedi soir. Et les récents vainqueurs de l'EuroLeague ont souffert. Dominé du début à la fin, à l'image de la bataille du rebond (48 prises à 31), ils ont fini à -35 (105-70). L'ancien Monégasque et Strasbourgeois Dee Bost a fini meilleur marqueur avec 22 points à 6/11 à 3-points. Chez les perdants du jour, Adrien Moerman ne faisait pas partie des étrangers sélectionnés pour la rencontre, de même que le MVP du Final Four Vasilije Micic. En revanche, Rodrigue Beaubois a joué (8 points à 2/4 aux tirs en 16 minutes), tout comme Shane Larkin (4 points à 1/4 en 17 minutes). L'équipe d'Ergin Ataman va devoir réagir ce dimanche pour le match 2, à domicile.

Dans l'autre demi-finale, le Fenerbahçe a pris l'avantage sur Darussafaka lors du match 3 ce samedi (69-73) avec 10 points à 4/11, 5 rebonds et 5 passes décisives de Nando De Colo.